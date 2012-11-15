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Spor

Ankaragücü liglerden çekiliyor!

Ankaragücü Yönetim Kurulu aldığı kararla alt liglerdeki takımları yarışmadan çekeceklerini açıkladı

15 Kasım 2012 12:59

PTT 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde yönetim kurulu, bu akşam yaptığı toplantıda bir dizi kararlar aldı.

Kulüp Başkanı Atilla Süslü, AA muhabirine, başkanlık binasını Beştepe Tesisleri'nden Tandoğan Tesisleri'ne taşıdıklarını belirterek, yönetim kurulu toplantısını da burada gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkanlığını yaptığı yönetim kurulunun Tandoğan'daki toplantıda önemli kararlar aldığını vurgulayan Süslü, şöyle devam etti:

''Yönetim kurulu kararıyla görevden alınan eski başkan Bent Ahlat'ı disiplin kuruluna sevk ettik. Ahlat hakkında, kontrolündeki kulübe ait paralara ilişkin de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca, kulüp genel menajeri Hikmet Hancıoğlu'nun da görevine son verildi. Kurulda 18, 17 16 15 ve 14 yaş altı takımlarımızın liglerden çekilmesi ve teknik direktörlük için Mustafa Kaplan ile sözleşme imzalama yetkisi aldık. Bu kararların Ankaragücü Kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.''

    

Bent Ahlat Sincan Cezaevi'nde


Bu arada, Ankaragücü Kulüp Başkanlığı görevi sırasında hakkındaki hapis kararı nedeniyle polis tarafından aranan eski başkan Bent Ahlat'ın bugün teslim olduğu öğrenildi.

Bent Ahlat'ın Sincan Cezaevi'ne konulduğu bildirildi.

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