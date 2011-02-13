-ANKARAGÜCÜ İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Beşiktaş arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısı evsahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 1. dakikada Gabric'in sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Serdar'ın gelişine yaptığı vuruşta, üst direğin içine çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 8. dakikada Sapara'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sestak'ın vuruşunda, kaleci Hakan meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi. 25. dakikada Rajnoch'un ceza alanına indirdiği topla buluşan Aydın, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak auta gitti. Ankaragücü, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Can Hanoğlu Ankaragücü: Bora, Mehmet, Aydın, Zewlakow, Murat, Rajnoch, Gabric, Sapara, Adem, Serdar, Sestak Beşiktaş: Hakan, Ekrem, Sivok, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Fernandes, Aurelio, Hilbert, Nobre, Simao, Almeida Gol: Dk. 1 Serdar (Ankaragücü)