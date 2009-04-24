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Spor

Ankaragücü, Fenerbahçe maçına hazır

24 Nisan 2009 14:20

Turkcell Süper Lig'de geçen hafta aldığı Eskişehirspor galibiyeti ile düşme hattından kurtulma umutlarını sürdüren Ankaragücü, Cumartesi günü Şükrü Saraçoğlu'nda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman amaçlarının deplasmanda çok puan alarak içeride daha rahat oynamak olduğunu belirterek, "Kupa maçı oynamış bir Fenerbahçe var karşımızda. Ne kadar kötü deselerde Fenerbahçe Fenerbahçe'dir. Büyük takım da her zaman büyük takımdır, İyi maç olacak. Maçtan önce klasik şeyler söylemektense 90 dakika sonrasında değerlendirme yapmak istiyorum'' dedi.

Fenerbahçe'nin eksiklerini de değerlendiren Karaman, ''Ligde bir tek Lugano ve Edu yok. O mevkide oynayan Önder ve eski talebelerimden Yasin var. Sağda Gökhan solda Roberto Carlos, ortada Emre, Selçuk, Devid, Wederson ileride Alex ve Guiza var. Yani Fenerbahçe bizim maça normal kadrosuyla çıkacak. Fenerbahçe'nin durumunda birşey yok, abartılıyor. Bakmayın siz ligden uzaklaştığına, normal bu durum. Birileri şampiyon olacak birileri uzaklaşacak. Büyük takım şampiyonluktan uzaklaştığında onu küçük takım konumuna sokmak yanlış olur. Onun için biz önce kendi mücadelemize bakacağız'' şeklinde konuştu.

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