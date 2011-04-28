-ANKARAGÜCÜ DOSYASI MAHKEMEYE İADE ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, Ankaragücü kongrelerinin iptaline ilişkin davada, eksik evraktan dolayı dosyayı ilgili mahkemeye iade etti. Ankaragücü Kulübü'nün avukatı Mustafa Asım Kahyaoğlu, Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin kulübün iki kongresini iptaline ilişkin kararının ardından gidilen temyizde, Yargıtay 7. Hukuk Dairesinden, dosyanın ilgili mahkemeye iadesi kararının çıktığını söyledi. Yargıtayın, eksik evrak olduğu gerekçesiyle dosyayı 25. Asliye Hukuk Mahkemesine iade ettiğini belirten Kahyaoğlu, şunları kaydetti: ''Bundan sonra süreç, dosyanın mahkemeye ulaşmasının ardından eksik evrak tespiti ve eksiğin tamamlanması için ilgili tarafa tebliğ edilmesiyle devam edecek. Dosyada eksik evrakı bulunan taraf, eksiğini tamamladıktan sonra, mahkeme dosyayı tekrar Yargıtaya gönderecek. Yargıtay dosyayı inceledikten sonra kararını verecek. Bu da 3 aylık bir süreyi kapsar.''