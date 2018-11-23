Ankaragücü-Beşiktaş maçı Kayseri'de

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının Kayseri'de oynanacağını açıkladı. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, TFF'nin aldığı karar için "Federasyon son dakika golü attı" dedi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı'nda hafta başından beri yapılan rutin incelemeler esnasında, son bakım çalışmaları sırasındaki hatalı uygulamalar sonucu saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildi.

"Bu gelişme üzerine Futbol Federasyonu tarafından 24 Kasım Cumartesi saat 19.00'da bu sahada oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasının, aynı tarih ve saatte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi.

"Öte yandan maçlarını yine Osmanlı Stadı'nda oynayan Spor Toto 1. Lig kulüpleri Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da saha zemini futbol oynanacak hale gelinceye kadar maçlarını başka stadyumlarda yapacak."

Ankaragücü tepkili

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, maçın TFF tarafından Kayseri'ye alınmasını yanlış bulduklarını söyledi. Yiğiner, "Son dakikada bir gol yedik" derken, "TFF'nin son dakikada, stadı incelemesi sonrasında olumsuz rapor vermesine sitem ettik. Bunu manidar bulduk. Maça 1 gün kala bu şekilde karar alınması, bize manidar geldi" ifadelerini kullandı