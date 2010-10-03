-ANKARAGÜCÜ: 4 - KONYASPOR: 1 ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü, sahasında Konyaspor'u 4-1 yendi. 48. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topu önünde bulan Sapara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 57. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Güven'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 64. dakikada Güven'in sol taraftan kullandığı uzun taç atışında, ceza alanı içinde topla buluşan Rajnoch'un kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu, 2-1. 67. dakikada Güven yine sol taraftan uzun bir taç atışı daha kullandı. Kaleci Gökhan ile Sapara, meşin yuvarlağa birlikte yükselirken, topu son olarak önünde bulan Özgür Çek, farkı 2'ye çıkartan golü attı, 3-1. 90. dakikada Murat'ın pasıyla topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sestak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi, 4-1. Karşılaşma, Ankaragücü'nün 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: İlker Meral xx, Bülent Gökçü xx, Hakan Yemişken xx Ankaragücü: Özden xx, Uğur xx, Rajnoch xx, Zewlakow xx, Klukowski xx, Güven xx, Adem xx (Dk. 71 Hürriyet xx), Sapara xxx, Özgür Çek xxx (Dk. 82 Murat x), Metin Akan xx (Dk. 78 Theo x), Sestak xx Konyaspor: Gökhan x, Emrah xx, Kere x, Erdinç x, Hakan x, Klein xx, Grajicar xx (Dk. 72 Tazemata x), Burak xx (Dk. 46 Montana x), Adnan x, Dockal x (Dk. 46 Bangoura xx), Lietava x Goller: Dk. 27 Grajicar (penaltıdan)(Konyaspor), Dk. 44 Metin, Dk. 64 Rajnoch, Dk. 67 Özgür Çek, Dk. 90 Sestak (Ankaragücü) Sarı kartlar: Dk. 37 Grajicar, Dk. 40 Erdinç, Dk. 59 Emrah (Konyaspor)