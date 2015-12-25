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Dünya
Deutsche Welle

Ankara'dan vize açıklaması

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne vizesiz seyahatine ilişkin açıklamada bulundu.

25 Aralık 2015 21:41


Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Samsun'da yaptığı bir konuşmada AB tarafından sağlanan kaynaklar ve AB - Türkiye ilişkileri hakkında bilgi verdi.

Bozkır, AB ile sağlanan mutabakat uyarınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 2016 yılının Ekim ayından itibaren Schengen bölgesine vizesiz olarak girebileceklerini söyledi.
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AB-Türkiye anlaşması

Avrupa'ya mülteci akınını durdurmak için aylardır AB ile Türkiye arasında süren pazarlıkta anlaşma geçen ay sağlanmıştı. Avrupa'ya göçmen akışını kesecek önlemleri alması halinde Türkiye'ye 3 milyar Euro mali yardım, vize kolaylıkları ve üyelik müzakerelerine tekrar hız verilmesi sağlanacak. Türkiye, AB'den sağlanacak yardım karşılığında daha fazla sığınmacıyı ülkesinde ağırlayacak ve Yunanistan sınırını daha iyi koruyacak.

Geri kabul anlaşması 6 ay sonra devrede

Haziran 2016’dan itibaren Türkiye geri kabul anlaşmasını devreye sokacak. Yol haritasının tüm unsurlarının karşılanması şartıyla vize muafiyeti Ekim 2016’da başlayacak.

Üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılması kapsamında AB ve Türkiye arasında iki yıl aradan sonra ilk kez somut bir adım atılmıştı. Brüksel'de 14 Aralık'ta düzenlenen Hükümetlerarası Konferansta 17 numaralı "Ekonomik ve Parasal Politika" başlığı açılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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