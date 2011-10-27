-Ankara'dan Van'a 50 tır gıda maddesi gönderildi ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Van'a bin 240 ton gıda maddesi gönderileceğini bildirdi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gökçek, belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, belediye şirketlerinin karlarının bir bölümünü de Van'a göndereceklerini ifade etti. İlk aşamada ANFA Şirketi'nin 1 milyon liralık karını depremzedelere verileceğini bildiren Gökçek, ''Ankara Büyükşehir Belediyesi, Van ve Erciş ayağa kalkıncaya kadar yardımlara devam edecek'' ifadesini kullandı. Açıklamada, Gökçek'in, Kanal D, ATV, Star TV, Fox TV, NTV, Kanaltürk, CNN Türk, Beyaz TV, A Haber, Kanal 24, Power Türk, Fenerbahçe TV ve Beykent Üniversitesi televizyonları ile Radyo D, Radyo Moda ve Radyo CNN Türk'ün ortak yayınıyla gerçekleştirilen ''Van için Tek Yürek'' yardım kampanyası programına telefonla katıldığı belirtilerek, Van'a yapılan ve yapılacak olan yardımlar hakkında bilgi verdiği aktarıldı. -''Yardımlar devam edecek''- Açıklamaya göre, buradaki konuşmasında, öncelikle Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibinin 4 kişiyi enkaz altından kurtarmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Gökçek, yardım çalışmalarına ilişkin özetle şunları kaydetti: ''Yardımlar bununla sınırlı kalmayacak. Yeni bir hazırlık içerisindeyiz. 1 milyon 240 bin kilogram (bin 240 ton) gıda maddesini daha göndereceğiz. 62 kilogramlık kolilerde olan bu miktar, 20 bin aileye yetecek kadar gıda demektir. Kızılay vasıtasıyla direkt olarak göndereceğiz. Aynı zamanda temizlik malzemeleri de var. Van ve Erciş ayağa kalkıncaya kadar Ankara bu yardımlara devam edecek. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum, Ankara'dan yapılan tüm yardımlar, Ankara halkının Vanlılara yapmış olduğu yardımlardır. Yani Ankaralıların vergilerinden alınan yardımlardır. Bize bu fırsatı verdikleri için Ankaralılara da teşekkür ediyorum ve Van'ın bu yaralarının bir an önce sarılmasını diliyorum.''