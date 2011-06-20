Ankara'dan Suriye'ye: Mahir Esad'ı bize verin

T24- El Arabiya televizyonu, Türkiye’nin Şam’a bir mektup göndererek, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ı isteyeceğini öne sürdü. İddiaya göre, mektupta Ankara, Şam’a “Mahir’i kabul edebileceği ya da Avrupa’da sığınabileceği bir ülke bulabileceği” belirtiliyor.











Bölgede yayın yapan El Arabiya televizyonunda, çarpıcı bir iddia yer aldı.

El Arabiya, Türkiye’nin Devlet Başkanı Beşir Esad’a bir mektup yollayarak kardeşi Mahir Esad'ı görevden almasını önereceğini iddia etti.

İddiaya göre; Türkiye, birkaç gün içinde Şam’a gönderilecek özel bir temsilci aracılığıyla Suriye liderine bir mektubu iletecek.

Türkiye, mektupta Esad’dan gösterilere izin verilmesi, ifade özgürlüğü, siyasi parti yasağının kaldırılması ve Müslüman Kardeşler üyelerine verilen cezaların kaldırılması gibi bir dizi reformu hayata geçirmesini isteyecek.

Mektupta “Reformlar yapılırsa Suriye halkı Esad’ın lider olarak kalmasını kabul edebilir. Ancak artık kararlı bir çoğunluk Mahir’in ordu komutanı olarak yönetimde yer almasını kabul edemez” ifadesi yer alıyor.

Türkiye “Mahir’in yönetimdeki tüm görevlerinden alınmasını isterken, istifa ederse yargılanmayacağı garantisinin verilmesini de” söyleyecek. Ankara, Şam’a “Mahir’i kabul edebileceğini ya da Avrupa’da sığınabileceği bir ülke bulabileceğini” de iletecek.

Suriye’deki şiddet olaylarının arkasında Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kardeşi Dördüncü Ordu Komutanı Mahir Esad'ın olduğu belirtiliyor.