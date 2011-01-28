-ANKARA'DAN LONDRA'YA DİREKT UÇUŞ ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - AnadoluJet firmasının Ankara-Londra direkt uçuşları başladı. Direkt uçuşların başlaması nedeniyle TAV Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Hava Tarafında düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında konuşan AnadoluJet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sami Alan, firma olarak henüz 3 yıllarını doldurmadan geldikleri noktanın gururlarını daha da artırdığını söyledi. AnadoluJet'in 50'inci uçuş noktasını bugün itibariyle başlattıklarını dile getiren Alan, 36 iç hat uçuşlarına 14'üncü dış hattını da eklediklerini belirtti. Bunun kendileri için önemine dikkati çeken Alan, ''50'nci uçuş noktasına sadece 2 yıl 8 ay gibi kısa bir sürede ulaşmamız bizim için hakikaten çok gurur verici bir durum'' dedi. Ankara'dan Londra Stansted Havaalanı'na çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü uçuşlar olacağını ve yolcuların yaklaşık Anadolu'nun 20 şehrinden 1-1,5 saat bağlantıyla Londra'ya uçabileceklerini duyuran Alan, ''Bu şu anlama geliyor; Biz, yalnızca Ankaralıların direkt uçuş taleplerini karşılamıyoruz. İsmimizle müsemma Anadolu'nun jeti olmaya çalışıyoruz. Anadolu'nun birçok uçuş noktasından artık Londra'ya da Ankara üzerinden bağlantı imkanı sunacağız'' ifadesini kullandı. Doluluk oranlarının iyi olduğunu ve yaz tarifesiyle birlikte sefer artışına gideceklerini bildiren Alan, gelecek dönemde Ankara-Londra uçuşlarını her gün gerçekleştireceklerini belirtti. Ankara-Cidde uçuşlarını başlatmak için de karar aldıklarını ifade eden Alan, bu seferi başlatmanın da hedefleri arasında olduğunu dile getirdi. Gelecek dönemde birçok yeni hattı da başlatacaklarını anlatan Alan, ''Sürpriz hatlarımız var. Buradan onları şimdilik söylemeyelim ama büyümeye devam edeceğiz. 'Uçmayan kalmasın' sloganımızın altını doldurmaya devam edeceğiz'' diye konuştu. -İLK AY BOYUNCA TEK YÖN 89 AVRO- Ankara-Londra uçuşları için promosyonları da olduğunu kaydeden Alan, bilet satışlarını tüm vergiler dahil tek yön 89 Avro ile başlattıklarını söyledi. Alan, promosyonun ilk ay boyunca devam edeceğini duyurdu. Ankara'dan direkt uçuşların çok önemli olduğunu anlatan Alan, ''Çok şükür, iç hatlarda Ankara'dan direkt uçuş olmayan çok az nokta kaldı. Bizim 36 iç hat uçuş noktamız, Türkiye'deki bütün havayolları arasında en üst düzeydedir. 36 noktaya uçan iç hatta herhangi bir havayolu markası yok. Dolayısıyla bu bence kayda değer bir şey. Ankaralıların seçenekleri uçuş anlamında fevkalade yüksek'' dedi. TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer de her geçen gün Ankara'dan direkt olarak yeni bir dış hat noktasına ulaşılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Dış hat uçuşlarındaki yolcu sayısının geçen yıl 2009 yılına göre yüzde 28 arttığını anlatan Demirer, bu artışın büyük çoğunluğunun AnadoluJet sayesinde gerçekleştiğini sözledi. Konuşmaların ardından günün anısına hazırlanan, üzerinde Türkiye ve İngiltere bayrakları ile Ankara'nın simgesi Atakule ve Londra'nın simgesi Big Ben Saat Kulesi'nin yer aldığı pasta kesildi.