Ankara'dan kritik hamle; Ruslar, mısır ve buğday satmak için artık yüzde 130 gümrük vergisi ödemek zorunda!

Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan krizi sonrası Rusya, iki ülke arasındaki ihracatta önemli bir yer tutan domatesin Türkiye'den ithalatını yasakladı. Geçen günlerde bazı yaş-sebze meyve ürünlerine konulan yasak kalksa da domates yasağı devam ediyor. Dün ise Türkiye'den kritik bir hamle geldi. 15 Mart itibari ile Rusya'daki buğday ve mısır üreticileri ürünlerini Türkiye’ye satmak için yüzde 130 mertebesinde gümrük vergisi ödemek zorunda.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Rusya ile Türkiye arasında ilişkilerin 25 Kasım 2015 uçak krizi öncesine döndüğü Moskova’daki Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) liderler zirvesinde ilan edilmesine rağmen, Rusya'nın başta domates olmak üzere tüm tarım ürünlerine yasağı kaldırmaması üzerine Ankara’dan bir adım geldi.

Yüzde 130 vergi ödemek zorunda

Rusya'daki tahıl üreticileri arasında esen panik havasını Kommersant gazetesi duyurdu. Rusya Tarım Pazarı Enstitüsü Müdürü Dmitriy Rilko’nun açıklamasını ön plana çıkartan gazete, "Türkiye buğday, mısır ve ay çiçek yağı ithalatında tamamen gümrüksüz rejimi sona erdirdi. 15 Mart tarihinden itibaren Türkiye’ye bu ürünleri satan Rus ihracatçı firmalar yüzde 130 gibi gümrük vergisi ile karşılaşacak. Ankara tarafından uygulanmaya başlanan yeni uygulama Türkiye tahıl pazarının Rusya’ya kapanması anlamına geliyor" dendi.

Rus bakanın kapısını çaldılar

Rusya’daki tahıl üreticilerinin alarm halinde Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev’in kapısını çaldığı da belirtilen haberde, Moskova’nın önlem almaması durumunda milyonlarca dolar zarar meydana geleceği kaydedildi. Rusya açısından Türkiye, Mısır’dan sonra ikinci büyük tahıl ithalatçısı. Geride bıraktığımız 6 ayda Türkiye Rusya’dan 2 milyon ton gümrük vergisinden muaf buğday ithal etmişti. 2015-2016 yılı istatistiklerine göre ise Rusya’dan 3,1 milyon ton buğday satın alınmıştı.

Rusya’nın başta domates olmak üzere Türkiye’den önemli tarım ürünleri yasağını sürdürmesi arkasında Rusya Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev’in durduğu söyleniyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Moskova ÜDİK zirvesi öncesinde Rus tarafını karşı adım konusunda uyararak, tahıl ürünleri hatırlatmasında bulunmuştu.