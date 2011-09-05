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Ankara'dan Filistin'e tam destek

İsrail'e karşı sert yaptırımlar uygulamaya başlayan Ankara'ya Filistin'den sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

05 Eylül 2011 03:00

T24 - İsrail'e karşı sert yaptırımlar uygulamaya başlayan Ankara'ya Filistin'den sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, özel temsilcisini Başkent'e gönderdi.

Şaat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın özel temsilcisi olarak Başkent'e geldi ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla görüştü.

Ahmet Davutoğlu, Filistin’in tanınması için yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı toplantı sonrası düzenelenen basın toplantısında, “Filistin devletinin tanınması Filistin halkının en doğal hakkıdır ve uluslararası toplumun da Filistin halkına olan bir borcudur. Bu borcun ödenme vakti gelmiştir” dedi.

Abbas’ın özel temsilcisi Şaat da, “Türkiye'nin sergilediği cesur tutum, Filistin halkına cesaret vermektedir. Arap baharı nasıl bölgeyi değiştiriyorsa, Filistin'de de Filistin'i işgalden kurtaracak bir Filistin baharı olacaktır” şeklinde konuştu.

Davutoğlu, Gazze'ye yönelik abluka konusunda da, bu ablukanın yasa dışı olduğunu vurguladı ve "Uluslararası alanda hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Davutoğlu, “Uluslararası Adalet Divanı'na gitmek için BM Genel Kurulu'ndan alınacak karar hususunda düşüncelerimizi paylaştık. Biz BM Genel Kurulu'ndaki bu süreci başlatmak üzere hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'de İsrail'in hegemonyasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Nebil Şaat’tan, Türkiye- İsrail ilişkileri konusunda da açıklama geldi.

Şaat, Türkiye'nin tutumunu çok iyi anladıkları ve İsrail'den taleplerini meşru gördükleri açıklaması geldi.


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