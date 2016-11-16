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BBC Türkçe

Ankara'dan AP heyetinin görüşme talebine ret

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, gözaltına alınan Kürt kökenli milletvekillerinin durumuna ilişkin görüşme talebinin Ankara tarafından reddedildiğini açıkladı.

16 Kasım 2016 22:51

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, gözaltına alınan HDP'li milletvekillerinin durumuna ilişkin görüşme talebinin Ankara tarafından reddedildiğini açıkladı.

Piri, AP Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alman Parlamenter Elmar Brok ile birlikte Perşembe günü gerçekleştireceği Türkiye ziyaretini iptal etti.

Hollandalı Parlamenter Piri ile AP Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brok, gözaltına alınan HDP milletvekillerinin durumu konusunda Türk yetkililerle görüşme yapmak istiyordu.

Piri ve Brok bu amaçla Perşembe günü Ankara'ya gitmeye hazırlanıyordu.

Kati Piri'nin sözcüsü, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un Çarşamba günü öğleden sonra Ankara'nın görüşme talebini reddettiğini haber verdiğini söyledi.

Schulz, Türk yetkililerin, AP üyesi parlamenterlerin görüşme isteğini reddetme nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Hollanda basınına göre Ankara'nın ret gerekçesinin nedeni, AP Türkiye Rapörtörü Piri'nin yaptığı açıklamalar.

Piri, HDP'li parlamenterlerin gözaltına alınmasını, "çizginin aşılması" olarak değerlendirmişti.

Hollandalı parlamenter, AB yönetimine Türkiye ile üyelik müzakerelerinin derhal askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

Ankara'nın AP temsilcilerinin görüşme isteğini reddetmesi, Hollanda Parlamentosu tarafından da tepkiyle karşılandı.

İktidar ve muhalefet partileri, Türkiye'nin tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanı Bert Koenders'tan açıklama istediler.

Hollanda Meclisi, bu gelişmeyi Türkiye-AB ilişkileri açısından "yeni bir endişe verici sinyal" ve Avrupa Parlamentosu'na hakaret olarak değerlendirdi.

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