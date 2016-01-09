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Ankara'dan 450 kişi IŞİD’e katıldı, 100’ü bomba eğitimi aldı!

IŞİD, Ankara'da 8 ayrı grup olarak örgütlenmiş

09 Ocak 2016 14:07

IŞİD'in Ankara’da 8 ayrı grup altında örgütlendiği istihbarat raporlarına yansıdı. Belirlenen 8 gruba mensup toplam 450 kişinin bulunduğu öğrenildi. Bunlardan 100'ünün bomba eğitimi aldığı tespit edildi

Ankara’da, geçen yıl 10 Ekim’de 102 kişinin hayatını kaybettiği tren garı saldırısının ardından ikinci bir saldırı planlayan IŞİD'e yönelik 30 Aralık’ta düzenlenen operasyon kapsamında canlı bombalar Musa Canöz ve Adnan Yıldırım gözaltına alınmıştı.

Habertürk’ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Kızılay ve Sakarya’da bulunan eğlence merkezleri ile TBMM, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojmanları, Harp Okulu, Etimesgut Zırhlı Birlikler ve Caferilere ait bir camiye yönelik keşif yaparken tespit edilen iki teröristin yılbaşı kutlamalarını hedef alan bir saldırı planladığı belirlenmişti.

İstihbarat ve terör ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan bombacıların kaldığı hücre evinde patlatılmaya hazır 5’er kilogramdan 3 ayrı bomba düzeneği ele geçirilmişti.

 

Demir parçaları

 

Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekiplerinin yaptığı kriminal inceleme sonucunda 1’i intihar yeleği 2’si sırt çantasına yerleştirilecek şekilde hazırlanan bombaların amonyum nitrat, TNT patlayıcılarla hazırlandığı belirlendi.

Yapılan ayrıntılı incelemede, patlayıcıların etkisini artırmak için bomba düzeneğinin etrafının inşaatlarda kullanılan 6’lık olarak bilinen demir çubuklarla güçlendirildiği ortaya konuldu. Bombaların içine de ‘çapa’ olarak tabir edilen demir parçalarının yerleştirildiği saptandı. Demir parçalarının, patlama sırasında bilyelerden daha yüksek kesici ve delici özelliğe sahip olduğu belirtildi.

 

Ankara'dan IŞİD'e katılan 450 kişi

 

IŞİD terör örgütünün Ankara yapılanması da istihbarat raporlarında ayrıntılı olarak yer aldı. IŞİD’in Ankara’da 8 ayrı grup altında örgütlendiği istihbarat raporlarına yansıdı. Bu gruplar şöyle: Samanpazarı 1, Samanpazarı 2, Tatlıbal 1, Tatlıbal 2, Sincan (Abdülkadir Ercan), Gölbaşı, Gezenler ve Finansçılar.

Belirlenen 8 gruba mensup toplam 450 kişinin bulunduğu öğrenildi. Bu isimlerin önemli bölümünün Suriye’de çatışma bölgelerinde bulunduğu da raporlara yansıdı. Bu kişilerden 150’sinin Ankara’daki yakınları ile dönem dönem irtibat kurdukları da tespit edildi. 8 ayrı gruptan Suriye’de bulunan 100’ünün terör örgütü IŞİD’in başkent olarak kabul ettiği Suriye’nin Rakka şehrinde bomba eğitimi aldığı da belirlendi. Halen Ankara’da bulunduğu ve IŞİD ile irtibatı olduğu belirtilen bazı isimlerinse istihbarat birimlerinin sıkı takibinde olduğu kaydedildi. Bu isimlere yönelik de her an operasyon bekleniyor.

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