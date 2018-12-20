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Ankara'daki tren kazası soruşturması genişletildi

Kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti

20 Aralık 2018 16:30

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına yönelik soruşturma bürokratları da kapsayacak şekilde genişletildi. Kazaya yönelik açılan soruşturmada Gar Müdür Yardımcısının da arasında bulunduğu 3 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihmal iddialarıyla ilgili bürokratları da soruşturmaya dahil etti.

Bürokratlarla ilgili ihmal suçunun tespit edilmesi durumuda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenecek.

'FETÖ' bağlantısı araştırılacak

Ayrıca 'FETÖ' üyeliği şüpheleri de araştırılıyor. Herhangi bir örgüt bağlantısının tespit edilmesi halinde doğrudan gözaltı tedbirinin uygulanması gündeme gelecek.

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