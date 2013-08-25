Ankara'daki Mısır gösterisinde, 'Üzülme gevşeme Allah bizimle' sloganı

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi darbeyle deviren askeri yönetimin, Müslüman Kardeşler Örgütü'ne yönelik ölümlerle sonuçlanan müdahalesi Ankara'da binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Uluslararası kuruluşlara seslenilerek “Mısır halkı özgürleştirilsin, insanlık katilleri hukuk önüne çıkarılsın” çağrısı yapılan mitingde, Rabia işaretli dövizler taşındı.

Radikal.com.tr’den Miray Çimen’in haberine göre, mitingde sık sık “Üzülme, gevşeme. Allah bizimle”, “Kahrolsun İsrail”, “Müslüman zulme sessiz kalamaz”, “İhvana selam, direnişe devam” sloganları atıldı.

Memur-Sen, Mazlum-Der, Hak-İş ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Sıhhiye Meydanı’nda “Mısır İçin Direniş İnsanlık İçin Diriliş” ismiyle düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. Güvenlik güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındığı dikkat çeken mitinge gelenler ‘Rabia’ işaretli dövizler taşındı. Sık sık “Müslüman zulme sessiz kalamaz”, “Müslüman uyuma kardeşine sahip çık”, “Darbeciler yenilecek”, “İslami hareket kazanacak”, “Zulme karşı direneceğiz” sloganları atılan mitingde Kur’an ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ı da ağlatan Mısır’da öldürülen Müslüman Kardeşler liderlerinden Muhammed el-Bilteci’nin kızı Esma’ya yazdığı mektup okundu.

Mitingde Memur-Sen, Mazlum-Der, Hak-İş ve AGD’nin Türkçe’nin yanı sıra İngilizce Arapça da okunan ortak bildirisinde, Mısır yönetimine ve yaşananlara sessiz kalındığı savunulan BM ile AB, ABD ve İsrail’e tepki gösterildi. Bildiride şöyle denildi:

‘Tiranlar çağı devam ediyor’

“Tiranların çağının binlerce yıl önce kapandığını düşünenler yanılıyor. Mısır’da çağdaş tiranlar kendi insanına her türlü zulmü uyguluyor. Çocuk, kadın, yaşlı, masum demeden insanları katlediyor. İçimiz yanıyor, canımız acıyor, öfkemiz kabarıyor.

Bütün bu insanlık dışı felaketin sorumluları Mısır’daki gayrimeşru cunta yönetiminin olduğu kadar buna sessiz kalan küresel güçler ve onların bölgedeki işbirlikçileri, başta BM, ABD, AB, İsrail ve diğer uluslararası kuruluşlar olmak üzere, darbeye destek veren bölge ülkelerinin tutumunu nefretle kınıyoruz. Mısır’ın yanı sıra Suriye’de, Arakan’da, Irak’ta, Filistin’de ve İslam coğrafyasının başka bölgelerinde katliamlar, baskılar, zulümler ve onların sonucu sürgünler ve zorunlu göçler devam etmektedir.

Mazlumların haklarını gasp edenler, canlarına kıyanlar, Mısır’ı karanlığa sürükleyenler asla başaramayacaklar. Her firavun kendi Musası’nı çağırır ve mutlaka bir gün Tanrı mazlumların hakkını teslim eder. Bundan sonra uluslararası kuruluşlara, İslam ülkelerine ve vicdan sahiplerine düşen görev Mısır halkının biran önce özgürleştirilmesi, insanlık katillerin hukuk önüne çıkarılmasıdır. Zulmünüzü ne Allah, ne tarih affedecek.”

Sık sık sloganlar atıldı

Sık sık “Üzülme, gevşeme. Allah bizimle”, “Kahrolsun İsrail”, “Müslüman zulme sessiz kalamaz”, “İhvan'a selam, direnişe devam” sloganlarının atıldığı mitingde, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, sessiz kalmamak için toplandıklarının altını çizdi. Gündoğdu, “Mazlumların sesini duyurmak, zulme ‘dur’ demek ve zalimlere hakkını bildirmek için buradayız. Katil Sisi’yi ve Cani Esad’ı lanetlemek, halk hareketine sahip çıkmak, dünya üzerindeki zalimleri protesto etmek için buradayız” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da Mısır’da demokrasi için direnenlerle dayanışmayı göstermek için toplandıklarının altını çizerek, “Mısır’da, Suriye’de yaşanan vahşeti kayıtsız izleyenlerin tutuklu akıllarına insanlık dersi olacak. Bu katliamlara sessiz kalan uluslararası toplum ve devletlere yazıklar olsun” diye konuştu. Arslan, Mısır’da öldürülen 17 yaşındaki Esma’nın paylaştığı şiiri okudu. Aslan bu sırada göz yaşlarını tutamadı.

Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ise Mısır’da direnenlerin düğüne gider gibi direnişe gittiklerini belirterek, “Kadınlarımız bir bir toprağa düşüyor. Ama direnme azmini tanklar, keskin nişancıların atışları boğamadı” dedi.