-ANKARA'DAKİ KAZADA ÜNİVERSİTELİ ÖLDÜ AKYURT (A.A) - 26.05.2011 - Ankara-Çankırı karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 üniversite öğrencisi öldü, çoğu üniversite öğrencisi 38 kişi yaralandı. Metin Cerit idaresindeki 06 UBC 20 plakalı midibüsün, Akyurt ilçesi girişinde Nurettin K'nın kullandığı 06 AGR 46 plakalı kamyonetle çarpıştığı kazada, Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Elif Nur Ateş (20) hayatını kaybetti. Kazada, 25'i Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu öğrencisi 38 kişi de yaralandı. Çeşitli hastanelerde tedavi altın alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ankara'dan Kalecik'e giden Metin Cerit idaresindeki 06 UBC 20 plakalı midibüsün, Akyurt ilçesi girişinde Nurettin K. yönetimindeki 06 AGR 46 plakalı kamyonetle çarpışmış, kazada yaralananlar bölgeye sevk edilen ilk yardım helikopterleri ve çok sayıda ambulansla Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilmişti.