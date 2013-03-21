Ankara'daki iki saldırıda ortak nokta

Ankara polisi, DHKP-C'nin üstlendiği AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarıyla ilgili yeni bilgilere ulaştı. Adalet Bakanlığı'na atılan el bombalarının, ABD Ankara Büyükelçiliği’ne düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılanlarla aynı tipte olduğu tespit edildi. Ayrıca, 3 şüphelisi güvenlik ve MOBESE kameralarında net olarak belirlendi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin Murat K., Hasan B. ve Muharrem K. oldukları bildirildi.

Ankara'da DHKP-C'nin üstlendiği eş zamanlı saldırılarla ilgili detaylar netleşmeye başladı.

NTV'de yer alan habere göre, önceki akşam saat 20.45'te AK Parti Genel Merkezi ve 15 dakika sonra Adalet Bakanlığı'nın hedef alındığı tespitinden yola çıkan polis ekipleri, bu zaman aralığındaki tüm MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İncelemeler sonucu saldırganların eşkalleri belirlenirken, dikkatler ilk önce örgütün canlı bomba eylemcisi olarak aranan dört isimi üzerinde yoğunlaştı. Ancak bu isimlerin saldırıyla bağlantısı tespit edilemedi.

Yunanistandan gelmişler

Saldırganların aranan eylemci listesinde olduğu ve uzun süredir yurtdışında bulundukları kaydedildi. Şüphelilerin yurtdışında silah ve bomba eğitimi aldıktan sonra Yunanistan üzerinden Türkiye’ye yasadışı yollarla girdikleri belirtildi. İki şüphelinin saldırıdan önceki görüntülerine de ulaşıldı. Genel merkeze saldıran şüpheliye ulaşmak için polis, eğitimli köpeklerle iz sürdü. Olay yerinde bırakılan malzemelerden yola çıkan ekip, eğitim köpeğinin gösterdiği güzergahtaki işyerleri ve MOBESE görüntülerinden şüphelilerin kimliklerine ulaştı. İlk saldırı saat 20.50’de Adalet Bakanlığı’na yapıldı. Ziyaretçi girişine yürüyerek gelen saldırgan, bahçeye 2 el bombası attı. Atılan bombaların Rus yapımı olduğu öğrenildi. 2’nci saldırı ise saat 20.51’de Ak Parti Genel Merkezi’ne yapıldı. Partinin 200 metre uzağından LAW’lı saldırı yapıldı. Şüphelilerin saldırıdan önce keşif yaptıkları, Erdoğan’ın makam odasını hedef alacak noktaları hedefledikleri belirlendi. Şüpheli, olay yerine silahın ateşleme mekanizmasını ve ‘DHK-C’ yazılı flamayı bırakarak kaçtı. Silahın üzerinde parmak izi de tespit edildi. DHKP-C, AKP’ye saldırıyı üstlendi.



El bombaları Rus, Lav Amerikan

Saldırıda kullanılan mühimmatın menşei de belirlendi. Edinilen bilgiye göre; Adalet Bakanlığı'nda Rus yapımı parça tesirli saldırı tipi el bombaları kullanıldı.

El bombalarının yaklaşık bir buçuk ay önce ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılanlarla aynı tipte olduğu tespit edildi.

AK Parti Genel Merkezi'ne yönelik saldırıdaysa NATO standartlarında Amerika Birleşik Devletleri yapımı LAW silahı olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı’nın bulunduğu bölgelerdeki telefon görüşme trafiği de mercek altında.

ABD Ankara Büyükelçiliği'ne 1 Şubat'ta düzenlenen saldırıda biri canlı bomba 2 kişi hayatını kaybetmişti.



