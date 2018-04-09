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Ankara'daki 'FETÖ' davasında 38 sanığa müebbet

Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na ilişkin görülen davada karar açıklandı

09 Nisan 2018 17:04

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin görülen davada mahkeme 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verirken, 27 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı

Darbe girişimi sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verirken, 27 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. 11 erin beraatine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise farklı sürelerde hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti. 

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