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Yaşam

Ankara'daki cinayette kimlikler belirlendi

Kuzey Çevre Yolu'nda, başlarından birer kurşunla vurularak öldürülmüş bulunan 3 kişinin kimlikleri tespit edildi

06 Mart 2009 02:00

Kuzey Çevre Yolu'nda, başlarından birer kurşunla vurularak öldürülmüş bulunan 3 kişinin kimlikleri tespit edildi

Kuzey Çevre Yolu Batıkent girişinde öğle saatlerinde 40 yaşlarında bir kadın ile 15 yaşlarında bir kız çocuğu ve 10 yaşlarında erkek çocuğun cesetlerinin bulunmasının ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, öldürülen kişilerin kimliklerini tespit etti.

Cesedi bulunan kadının Nuray Okkalı, kız çocuğunun lise birinci sınıf öğrencisi Şeyma Okkalı ve erkek çocuğunun ilkokul öğrencisi Osman Yusuf Okkalı olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin araştırmasında Nuray Okkalı'nın eşi Murat Okkalı'nın da geçen yıl Ramazan ayının ilk günü Karşıyaka Mezarlığı civarında öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ulus Otobüsçüler ve Dolmuşlar Derneği Başkanı olduğu öğrenilen Murat Okkalı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili bir kişinin Sincan Cezaevi'nde olduğu belirtildi.

Olay yerinde elde edilen deliller ışığında soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayın faili olmasından şüphelendikleri bir kişinin evine de baskın düzenleyerek arama yaptı.

Olayla ilgili şuana kadar bir gözaltı olmadığını kaydeden jandarma yetkilileri, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade etti.

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