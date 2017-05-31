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Ankara'daki bomba ihbarı asılsız çıktı

Kapatılan cadde trafiğe açıldı

31 Mayıs 2017 20:46

Ankara Kızılay'da bir internet kafeye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Kızılay Selanik 2 Cadde üzerinde bulunan Çamlık apartmanında bulunan bir internet kafede bomba konulduğu ihbarı sonrası polis alarma geçti. Çok sayıda polis Selanik 2 caddesine sevk edildi. Polis ekipleri ilk olarak güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya trafiğe kapattı. Ayrıca apartmanda bulunan tahliye edildi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, apartman içerisine girerek internet kafede arama yaptı. Yapılan arama sonrası ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Kapatılan cadde yeniden trafiğe açıldı.

 

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