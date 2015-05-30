Ankara'daki bir dükkân 15. kez aynı yöntemle soyuldu!

Ankara Keçiören'de, çalıntı araçla çarpıp demir kepenklerini kırdıkları dükkândan 5 plazma televizyon alan şüphelilerin başka bir araçla kaçtıkları öne sürüldü. Mobilya ve beyaz eşya dükkânının bu yıl 15. kez aynı yöntemle soyulduğu bildirildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, başkentte, çalıntı araçla çarparak demir kepenklerini kırdıkları dükkândan 5 plazma televizyon çalan şüphelilerin, başka araçla kaçtıkları iddia edildi. Demetevler'de 06 VLC 62 plakalı otomobili çalan şüpheliler, Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi 17 numaradaki mobilya ve beyaz eşya dükkânına geldi. Otomobille dükkânın kepenklerine çarpıp kıran ve ardından içeri giren şüpheliler, 5 plazma televizyon çaldı ve başka bir araca yükleyip kaçtı. Hırsızlık yapılan mobilya ve beyaz eşya dükkânının sahibi Ercan Tezcan, çalınan televizyonların değerinin 12 bin TL olduğunu söyledi. Ayrıca otomobilin çarpması sonucu dükkândaki mobilya ve çamaşır makinelerinde de hasar meydana geldiğini belirten Tezcan, zararının 28 bin TL civarında olduğunu kaydetti.

Aynı yöntemle bu yılın başından beri 15, sadece bu ay ise 3. kez soyulduklarını anlatan Tezcan, çaresizlik içinde olduklarını dile getirdi. Tezcan, yetkililerden bu duruma duyarsız kalmamalarını istedi.

Şüphelilerin çalıp dükkânın önünde bıraktıkları 06 VLC 62 plakalı otomobilin sahibi İlker Tepe de aracının Demetevler'deki evinin önünden çalındığını söyledi. Hırsızların, ön kapısını kırarak girdiklerini otomobili düz kontak yapıp çalıştırdıktan sonra kaçırdıklarının anlaşıldığını belirten Tezcan, araçta 2 bin 500 TL'lik bir zarar olduğunu dile getirdi.

Soygun görüntüleri güvenlik kamerasında

Dükkândaki güvenlik kamerası görüntülerinde, kapşonlu ve yüzleri maskeli 2 soyguncunun dükkânı bir süre inceledikten sonra caddeye bakan güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdikleri görülüyor. Daha sonra çalıntı araçla çarparak kepenklerini kırdıkları dükkâna giren şüpheliler, televizyonları tek tek sökerek dışarı taşıdıktan sonra koyu renkli başka bir otomobile binerek uzaklaşıyor.