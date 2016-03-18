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Ankara'daki AVM'lerde polisler de görev yapacak

36 yerde görev yapacak olan polisler, her akşam üstlerine bilgi verecek

18 Mart 2016 19:37

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşların güvenliği için AVM'lerde polis görevlendirildi. Başkentteki 36 AVM'de görev yapacak emniyet personeli, araç ve vatandaşların girişlerini kontrol edecek, otoparklarda uzun süre park halinde olan araçlar çekilecek.

Hürriyet’in haberine göre, emniyet personeli, araç ve vatandaşların AVM'lere girerken kontrolüne refakat edecek, şüphelilere anında müdahalede bulunacak. 

Özellikle yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla görevlendirilen polisler, her akşam otoparkta bırakılan araçları tek tek kontrol edecek. Uzun süre alınmayan araçlar, güvenlik gerekçesiyle çekilecek. 

AVM'lerin güvenliğinden sorumlu polisler, her akşam düzenli olarak üstlerine yaptıkları denetimlere ilişkin bilgi verecek. 

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