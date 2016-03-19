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Ankara'daki AVM'lerde artık polisler de görev yapacak

AVM'de görev yapacak polisler, özel güvenlik personelinin araç ve vatandaşların AVM'lere girerken yaptıkları kontrole refakat edecek

19 Mart 2016 12:30

Ankara Emniyet Müdürlüğü, güvenlik önlemleri kapsamında Ankara'da kent genelindeki 36 AVM'de özel güvenlik personelinin yanında polislerin de görev yapacağını duyutdu. AVM'de görev yapacak polisler, özel güvenlik personelinin araç ve vatandaşların AVM'lere girerken kontrolüne refakat edecek, şüphelilere de anında müdahalede bulunacak.


NTV'nin haberine göre, özellikle yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla görevlendirilen polisler, her akşam otoparkta bırakılan araçları tek tek kontrol edecek.



Uzun süre alınmayan araçlar, güvenlik gerekçesiyle çekilecek



AVM'lerin güvenliğinden sorumlu polisler, her akşam düzenli olarak üstlerine yaptıkları denetimlere ilişkin bilgi verecek.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan son dönemde sosyal medyadaki provokasyonlara itibar etmemelerini, kentin güvenliği için polislerin gece ve gündüz görevlerinin başında olduğunu belirtti.

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