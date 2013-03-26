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Dünya

Ankara'daki afişler İsrail basınında

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başbakan Erdoğan'a teşekkür afişleri uluslararası haber ajansı AP tarafından dün abonelerine servis edilmişti

26 Mart 2013 12:17

İsrail'in Mavi Marmara saldırısı nedeniyle Türkiye'den özür dilemesi sonrası Ankara'da billboardlara asılan "Sayın Başbakanım minnettarız. İsrail Türkiye'den özür diledi" afişi İsrail basınının tepkisini çekti.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un internet sayfasında yer alan haberde, İsrail'in Türkiye'den özür dilemesi sonrası, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "teşekkür" afişleri astığı belirtildi.

Haberde, Ankara'da billboardları süsleyen afişlerde, "Sayın Başbakanım minnettarız. İsrail Türkiye'den özür diledi" yazısının yer aldığı ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başbakan Erdoğan'a teşekkür afişleri uluslararası haber ajansı AP tarafından dün abonelerine servis edilmişti.

Yedioth Ahronoth'un haberinde, Mavi Marmara baskını kurbanlarının yakınlarına tazminat ödenmesi için Türkiye ile İsrail arasında görüşmelerin başladığı da vurgulandı.

Haberde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, İsrail'in Türkiye'den özür dilemesini, Türk dış politikasının en büyük başarılarından biri olarak göstertiği ifade edildi.

 

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