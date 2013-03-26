Ankara'daki afişler İsrail basınında

Davutoğlu: İsrail özür diledi, muhalefet de özür dileyecek

Davutoğlu: En azından bu milletin büyük bir çoğunluğunu hemen hemen bütününü heyecanla gurur duyduğu bir konuda, çıkıp bir şey söylemeleri icap ederdi. İsrail özür diledi onlar da özür dileyecekler ama hala dillerine varamıyor