Ankara'daki 13 hastane için alınan kapatma kararına tepki: Sorunlar büyüyecek

İçerisinde Ankara Tabip Odası, SES, Haziran Hareketi, Tüketiciler Derneği’nin de yer aldığı “Hastanemi Kapatma Platformu”, Ankara genelinde 13 hastanenin kapatılmasının planlanmasına tepki gösterdi. "Hastanemi kapatma" diyen platformlar, eylem ve etkinlik planlıyor. Eski TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan, "Ankara’da yaşanacak sorunların daha da büyüyeceğini" söyledi.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre platform, örgütlenme faaliyetleri kapsamında muhtarlarla irtibat kuruyor, change.org sitesinde açılan imza kampanyası ile de çalışmalarına devam ediyor. Platform temsilcileri Ankaralı yurttaşlarla yaptığı toplantılarla duyarlılığı artırıyor. Son gerçekleşen toplantıda hastanelerin kapatılmaması için yapılacak eylem ve etkinlikler planlandı.

Sorunlar yumağı

Toplantıda, Ankara’nın merkezi noktalarında bulunan köklü 13 hastanenin kapanması ile birlikte ciddi mağduriyetler yaşanacağı kaydedildi. Eski TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan’ın gerçekleştirdiği sunumda şuanda hizmet veren dört şehir hastanesinde yaşanan sorunlar anlatıldı. İlhan, Ankara’da yapımı süren Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinin üçte biri büyüklüğündeki hastanelerde yaşanan sorunları şöyle anlattı:

“Mersin Şehir Hastanesi içerisinde ulaşımın golf arabası ile sağlanıyor. Hastane duvarlarında kaybolduğunuz zaman arayabileceğiniz numara yazıyor. Başhekim dahi hastane içerisinde hâlâ kaybolduğunu açıkladı. Isparta da Yozgat da Adana da açılan hastanelerde yaşanan sorunlar da benzer. Hastaneye ulaşım da içerisinde gideceğiniz polikliniğe ulaşım da ciddi problem. Ankara’da yaşanacak sorunlar daha büyük olacak.”



Toplantıya katılan Ankaralılar, trafik yoğunluğu daha da artacak olan Şehir Hastanelerine ulaşamadan yollarda ölmek istemediklerini belirtti. Ankaralılar hastanelerin kapanmaması için çalışmalarını hızlandırma kararı aldı.

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Kapatılacak 13 hastane

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.