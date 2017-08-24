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Ankara'da yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı; ölü sayısı 6'ya yükseldi, çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanı Soylu: Yaralıların hayati tehlikesi yok

24 Ağustos 2017 12:01

Eskişehir-Ankara karayolunun Ballıkuyumcu mevkisinde bir yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 36 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hem ailelerine hem de ülkemize başsağlığı diliyoruz. Yaralıların bir kısmı ameliyatta ama çok yüksek bir hayati tehlikeleri yok" dedi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ankara'ya gelen Uğur Durmaz'ın kullandığı Pamukkale Turizm yolcu otobüsü, 80 km hızla giderken Ankara'ya 35 kilometre kala Ballıkuyumcu mevkisinde kontrolden çıkarak viyadüğün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bazı yolcuların araçta sıkıştığı öğrenildi; itfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları başlattı.

Çarpmanın şiddetiyle neredeyse yarıya kadar ikiye ayrılan otobüs hurdaya dönerken, hiç fren izine rastlanmaması, sürücünün uyuduğu şüphesini doğurdu.

Koltukların arasına sıkışan bazı yolcuların cesetleri, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Kazayı haber alan bazı yolcu yakınları olay yerine gelerek bilgi almaya çalışırken gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarını izledi.

Kaza nedeniyle karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Araç trafiği, kontrollü olarak tali yoldan verilmeye başlandı.

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