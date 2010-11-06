-ANKARA'DA YÖK'Ü PROTESTO MİTİNGİ ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - Başkentte kalabalık öğrenci grubu, YÖK'ün kuruluş yıl dönümünü protesto amacıyla Sakarya Caddesi'nde miting düzenledi. Cebeci'deki Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde bir araya gelen ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin destek verdiği kalabalık öğrenci grubu, trafiğe kapatılan Cemal Gürsel Caddesi'nden yürüyüşe geçti. ''Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için YÖK'e hayır'', ''Sınavlar kalkacak YÖK dağıtılacak'' yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, ''Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim'', ''Üniversiteler bizimle özgürleşecek'', ''Yaşasın halkların kardeşliği'' şeklinde sloganlar atarak Sakarya Caddesi'nde toplandı. Burada türküler eşliğinde halay çeken gruptakilerden bazıları, SSK İş Hanı'na YÖK'ü protesto eden pankartlar astı. Otobüs üzerine kurulan platformda öğrenciler adına basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, 6 Kasımın üniversitelerin YÖK'ün tahakkümü altına girdiği gün olduğu, 29 yıldır YÖK'ün kaldırılması için mücadele verildiği belirtildi. YÖK'ün kaldırılması gerektiği savunulan açıklamada, ''YÖK her zaman sermayenin elindeydi. Kurulduğundan beri tüm uygulamalarıyla hesaplaştık, hesaplaşacağız. YÖK'ü kaldıracağız. Çünkü YÖK, baskı demektir, soruşturma demektir. YÖK'ün öğrencilerin söz hakkını elinden almış, konuşanlar soruşturmalarla, gözaltılarla susturulmak istenmiştir'' denildi. Üniversitelerin kapılarını emekçi çocuklarına kapatan harçların YÖK ile uygulamaya konulduğu savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''YÖK, 'paralı eğitim' demektir. Ulaştırma, barınma gibi pek çok alan özelleştirilerek biz öğrencilerin sırtına yüklenmiştir. Karşılıksız burs yerine geri ödemeli sistemle, mezuniyetin hemen ardından haciz tehlikesiyle karşı karşıyayız. YÖK ile kapitalizmin krallığı her yerde geçerli hale getirilmiştir. YÖK, üniversitelerin piyasalaşması demektir. YÖK kaldırılacak, çünkü YÖK geleceksizlik demektir. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş kuyrukları ya da KPSS, TUS gibi sınavlarla karşı karşıya bırakılıyoruz. Genç işsizlik yüzde 30'lara dayanmış durumda. Bu düzeni temsil eden YÖK, gençlere umut değil karanlık vaat ediyor. Bizler ne YÖK'ü ne de yerine gelecek başka bir kurumu kabul etmiyoruz. Geleceğimizi karartanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.''