Ankara'da yeni yıl önlemleri

T24 - Ankara'da yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için çeşitli önlemler alındı.





Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlıklar ve İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Telekom Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ İl Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne birer yazı göndererek yeni yıl huzur ve güven içerisinde girilebilmesi için önlem alınmasını istedi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:





''İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, 31 Aralık 2011 Cumartesi sabahından itibaren sorumluluk bölgeleri itibarıyla, huzur planları uygulamaya koyacaklar ve emniyet-asayiş tertip ve tedbirlerini 02 Ocak 2012 Pazartesi sabahına kadar da aksatmadan sürdüreceklerdir. Havaalanı, gar ve otobüs terminallerinde yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi ve devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekiplerinin sayıları artırılacak ve vatandaşlarımızın hizmetlerine hazır hale getirilecektir. 154 Alo Trafik, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma İmdat hatlarında görev yapan personel sayısı takviye edilecek ve bu telefonlara yapılacak müracaat veya ihbarlar titizlikle ve derhal değerlendirilecektir. Büyükşehir, ilçe ve belde belediye başkanlıkları tarafından özellikle alışveriş ve eğlence yerleri ile diğer umuma açık mahallerin denetimleri, tefrik edilecek zabıta ekipleri marifetiyle etkin bir şekilde yapılacaktır. İtfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır. Toplu taşım araçlarının seferlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacaktır. Devlet hastaneleri acil servisleri ile nöbetçi eczaneler, haberleşme ve elektrik hizmetleri için gerekli hazırlıklar ilgili birimlerin sorumlularınca önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları hizmete hazır hale getirilecektir. Ankara halkının huzuru ve güvenliği esastır. Bu itibarla kamu kurum ve kuruluşları görevlerini üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmek üzere tertip ve tedbirlerini önceden planlayacaklar ve uygulamaya koyacaklardır.''







Acil numuralar





Açıklamaya göre vatandaşlar, acil durumlarda şu numaraları arayabilecek:





Ankara Valiliği: 306 66 00 - 306 66 06



Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 507 10 00



Zabıta Müdürlüğü: 153 – 231 79 84



İtfaiye: 110-341 41 60



Doğalgaz Arıza: 187



Alo Ambulans: 188



Alo Cenaze: 188



Su ve Kanal Arızası: 185



İl Jandarma Komutanlığı: 387 35 15 - 16 - 17



Jandarma İmdat: 156



Nöbetçi Amirliği: 387 35 15 / 8481



Jandarma Trafik Timleri: 387 35 15 / 8094-95



İl Emniyet Müdürlüğü: 303 55 55



Polis İmdat: 155 -Şehir İçi Trafik: 362 62 62



Bölge Trafik: 412 58 33-25



İl Sağlık Müdürlüğü: 385 97 00



Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 508 40 00



Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 595 30 00



Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 306 10 00



Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum, Çocuk Eğt.ve Arş.Hast: 305 60 00



Telekom Bölge Müdürlüğü: 121 – 555 59 20



Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 417 00 45 -Başkent Elektrik: 444 43 72.''





