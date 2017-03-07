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Yaşam

Ankara'da yartın bu yollar trafiğe kapalı olacak

Erdoğan'ın katılacağı program nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

07 Mart 2017 00:11

Ankara Valiliği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılacağı program nedeniyle yarın Cumhuriyet Caddesi ve Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı'nın araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Yarın saat 17.00'de Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "Gelecek İçin Evet" konulu bir program düzenlenecektir. Söz konusu toplantı nedeniyle yarın saat 11.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası ile giriş ve çıkışları), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları) araç trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergâhları kullanan vatandaşlarımızın, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir." 

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