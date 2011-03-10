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Yaşam

ANKARA'DA YARIN EĞİTİME DEVAM ANKARA (A.A)

10 Mart 2011 17:38

-ANKARA'DA YARIN EĞİTİME DEVAM ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Ankara Valiliği, kar yağışının etkisini giderek kaybetmesi dolayısıyla eğitim öğretime yarın sabahtan itibaren devam edileceğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini giderek kaybetmesi ve hava sıcaklığının da mevsim normallerinde seyredeceğinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarından anlaşılmasıyla, kent sınırlarındaki resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullar, yaygın eğitim kurumları ile ana okulları ve kreşlerde eğitim öğretim hizmetlerine 11 Mart Cuma sabahından itibaren devam edileceği belirtildi. Açıklamada, ''İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve emzikli bayanlar ile kalp ve böbrek yetmezliği, kontrol edilemeyen tansiyon yüksekliği hastaları ve kronik hastalıkları olanlar ile engelli kamu personelinin sağlık ve idari izinlerinin 14 Mart 2011 Pazartesi sabahına kadar uzatılması Ankara Valiliğince kararlaştırıldı'' denildi. Aynı açıklamada, başta eğitim öğretim kurumları yöneticileri olmak üzere velilerin, öğrencilerin sağlık ve ulaşım güvenliği ile eğitimlerinin sürekliliğinin olumsuz etkilenmemesi bakımından gerekli tedbirleri almaları istendi.

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