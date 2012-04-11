Ankara'da yarım kilo nükleer ele geçirildi

Ankara'da 2 cam tüp içerisinde nükleer silah yapımında da kullanılan 500 gram 'Sezyum 137 Radyoaktif Madde' ele geçirildi.

Fevzi Kızılkoyun'nun Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ’Sezyum 137 Radyoaktif Madde’nin Türkiye’ye sokulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Gürcistan’dan Türkiye’ye Almanya plakalı lüks bir otomobille giriş yapan şüphelileri takibe aldı.

Yapılan takip ardından şüphelilerin içinde bulunduğu araç, Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Hurdacılar Sitesi’nde durduruldu. Burada yapılan aramalarda 1 cam tüp içerisinde peçeteye sarılı halde uçuk sarı renkli madde, plastik kutu içerisinde muhafaza edilen toplam 2 cam tüp içerisinde 500 gram ’Sezyum 137’ radyoaktif madde ile birlikte Baretta marka ruhsatsız tabanca ile tarihi eser niteliğinde olduğu tahmin edilen 18 sikke ele geçirildi. Araçta bulunan K.Ö., N.A. ve H.S.M. gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve Türk vatandaşı olan şüphelilerin Almanya ve Gürcistan’da yaşadığı, daha önce de kaçakçılık suçundan sabıkaları bulunduğu belirlendi.

Nükleer silah yapımında da kullanılıyor

Şüphelilerin Rusya’dan temin ederek Türkiye’ye soktukları ’Sezyum 137’ radyoaktif maddenin nükleer silah yapımında da kullanıldığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin değerlendirmesi için başvurduğu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu da ele geçirilen maddenin radyoaktif ve yasaklı olduğunu belirledi. Şüphelilerin Rusya’dan getirdikleri ’Sezyum 137’ maddesini milyon dolarla satmaya çalıştıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edildi.