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Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri bugün sabah (10.07.2014) Ankara'nın Altındağ İlçesinde 13 adrese eş zamanlı baskın düzenledi

10 Temmuz 2014 20:03

Arzu Yıldız

Narkotik şube tarafından yapılan baskında ikisi suça itilen çocuk geri kalanlarının büyük bir kısmı aynı aileden toplam 13 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişi ise adreslerinde bulunamadı.

Yapılan operasyonda, polis yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Narkotik şubenin bir yılı aşkın süredir yaptığı teknik takip sonucu bu sabah düğmeye bastığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda şu uyuşturucu maddeler ele geçirildi:

 

-250 gram Bonzai

-181 gram kubar esrar

-235 gram tohumlu kubar esrar

-72 gram uyuşturucu toz esrar

-Satışa hazır hale getirilmiş 63 adet ilaç kapsülü içerisinde 40 gram eroin maddesi

-31 paket içerisinde daralı 11.88 gram Bonzai

-19 paket içerisinde daralı 260 gram kubar esrar

-77 adet Jameican-Gold  ibareli bonzai paketleri

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arzu yıldızankarauyuşturucuoperasyonhaber

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