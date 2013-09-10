Ankara'da Tuzluçayır, ODTÜ ve Dikmen'de protesto

Mamak Tuzluçayır’da saat 19:00’da toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup, dün temeli atılan cami ve cemevini protesto etti. Fevzi Kızılkoyun ve Ender Baykuş'un hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre grup, sokak aralarında ve NATO Caddesi’nde barikatlar kurarak eylemi sürdürdü. Saat 20.00’da polis, TOMA ve akreplerle gruba müdahalede bulundu. Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan gruplar kısa süreli aralarla toplanarak gösterilerine devam etti. Polisin tazyikli su ve gazlı müdahalesine, göstericilerde havai fişek ve taşlarla karşılık verdi. Olaylarda 4 polis 7 gösterici yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

ODTÜ’de fidan dikildi

Balgat Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup akşam saat 20:00’da ODTÜ içinden Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yol şantiyesine yürüdü. Şantiyelerin tellerini kesen grup ODTÜ yerleşkesinin diğer 4 kapısına kadar yürüyüşünü sürdürdü. Sloganlar atan göstericiler belediyenin yol yapımı için kestiği ağaçların yerlerine fidanlar dikti. Geniş güvenlik önlemi alan polis eylemcilere uyarı yaptı.

Dikmen de müdahale

ODTÜ ve Tuzluçayır eylemlerine destek için Dikmen’de toplanan yaklaşık 300 kişilik grup yol kapatarak Ziraat Kavşağı’na yürüdü. Dikmen Caddesi’ne barikat kurup yolu çift taraflı trafiğe kapatan gruba polis önce uyarı yaptı. Dağılmamakta direnen gruba polis tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Polis müdahalesinin ardından grup ara sokaklara dağıldı.