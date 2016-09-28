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Ankara’da trans kadınlara nefret saldırısı!

Savcılık saldırganların serbest bırakılmasına ve soruşturmanın sürmesine karar verdi

28 Eylül 2016 21:29

Ankara Seyranbağları’nda dört trans kadın nefret saldırısına uğradı. Trans kadınları yaralayan saldırganlardan ikisi kaçarken iki tanesi yakalandı. 

Pembe Hayat'ın haberine göre Ankara Seyranbağları’nda dün gece (28 Eylül) 2 trans kadın saldırıya uğradı. Sokakta bulunan trans kadınlar Mine ve Eser’e yaklaşan bir aracın içindeki 4 kişi görüşmek istediklerini belirtti. Pembe Hayat’ın kurucu üyelerinden olan Mine ve Eser’in görüşme teklifini reddetmesi üzerine tartışma çıkaran 4 kişi bir anda araçtan inerek trans kadınlara saldırmaya başladı.

Saldırganlar, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan trans kadınlar Mine ve Eser’e bu sefer de taş atmaya başladı. Eser kafasından ağır darbe alırken dudağı patladı. Mine ise bacağından yaralandı. Mine ve Eser ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırının ardından Pembe Hayat’a ulaşan trans kadınlar Av. Rıza Yalçın Koçak ile birlikte Numune Hastanesi’nde darp raporu aldılar. Ardından Esat Karakolu’nda ifade verdiler. Trans kadınların ve görgü tanığının ifadesinin ardından saldırganlardan ikisi yakalandı.

Durumun savcılığa bildirilmesinin ardından savcılık saldırganların serbest bırakılmasına ve soruşturmanın sürmesine karar verdi.

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