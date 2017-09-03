Ankara'da trafikte yol kavgası: 6 yaralı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'nın Yenimahalle İlçesi\'nde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan, mahallelinin de karıştığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın ardından dağılmayan gruplara polis TOMA ile müdahale etti.

Yenimahalle İlçesi\'nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya mahalleli de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Taşların, şişelerin havada uçuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından sokağın girişine barikat kuran bazı gruplara çevik kuvvet ekipleri TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Çıkan olaylarda 2 kişi göz altına alındı.