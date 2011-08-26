-Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacağını açıkladığı yollara ilave yaptı. Buna göre, 30 Ağustos 2011 Salı günü saat 08.45'te, Anıtkabir'de yapılacak törenler nedeniyle Gençlik Caddesi'nin Tandoğan Kavşağı'nda, geliş istikametinin sağ şeridi ve Akdeniz Caddesi'nin Gençlik Caddesi'ne gidiş istikametinin sağ şeridi, saat 07.30'dan itibaren, etkinliklerin sonuna kadar trafiğe kapatılacak. Yine 30 Ağustos'ta saat 09.45'te, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda düzenlenecek Tebrik Töreni süresince de Milli Müdafaa Caddesi trafiğe kapalı olacak. Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunu, belirtilen gün ve saatlerde kapalı bulunan yollar nedeniyle bilgilendirerek, tedbirli olmaları konusunda uyardı. -Daha önce trafiğe kapatıldığı bildiren yollar- Büyükşehir Belediyesinin daha önce trafiğe kapatılacağını açıkladığı yollar ise şöyle: ''26 ve 28 Ağustos günleri, Hipodrom Caddesi, Ulaştırma kavşağından İstanbul Yolu Yenimahalle köprüsüne kadar, Konya yolu, Turgut Özal Bulvarı Akköprü kavşağından Konya yolu istikameti Çiftlik kavşağına kadar çift yönlü, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağından Ulaştırma Kavşağına kadar kontrollü olarak 08.30-13.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. 30 Ağustos günü, 08.30-14.00 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak geçit töreninde; Hipodrom Caddesi, İstanbul Yolu Yenimahalle köprüsünden Ulaştırma kavşağına kadar çift yönlü, Konya Yolu, Turgut Özal Bulvarı Akköprü kavşağından Konya Yolu istikameti Çiftlik kavşağına kadar çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kavşağından Ulaştırma Kavşağına kadar Tandoğan kavşağına gidiş istikameti tek yönlü olarak 08.30-14.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak. Kazım Karabekir Caddesi; 08.00-14.00 saatlerinde, Ulaştırma Kavşağından İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağına kadar İstanbul Caddesi istikametine gidiş de tören kıtalarının araçlardan indirilip AKM tören alanına geçişlerinde ve tören sonunda alandan çıkışları sırasında, kontrollü olarak araç trafiğine kapatılacak. Söz konusu tarih ve saatler arasında vatandaşların, belirtilen yol güzergahlarının trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşımda toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi. Vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıkmaları halinde ise şu güzergahları kullanmaları önerildi: ''-İstanbul yolundan, Sıhhiye ve Ulus istikametine gidecek sürücülerin; Çiftlik Kavşağı-Silahtar Caddesi-Celal Bayar Bulvarı güzergahını, -İstanbul yolundan, Kızılay istikametine gidecek sürücülerin; Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu-İnönü Bulvarı güzergahını, -İstanbul yolundan, Çankaya istikametine gidecek sürücülerin; Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı- Eskişehir yolu-Konya yolu-Çetin Emeç Bulvarı-Hoşdere Caddesi güzergahını, -Samsun yolundan, Konya yoluna gidecek sürücülerin; Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu güzergahını, -Samsun yolundan, Eskişehir yoluna gidecek sürücülerin; Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı- Eskişehir yolu güzergahını, -Konya yolundan, Anıtkabir tarafına gidecek sürücülerin; Beşevler Kavşağı-Bahriye Üçok Caddesi-Degol Caddesi-Tandoğan Kavşağı güzergahını, -Keçiören'den, İstanbul yoluna gidecek sürücülerin; Fatih Caddesi-Etlik Caddesi-Halil Sezai Erkut Caddesi-İvedik Kavşağı-İstanbul yolu güzergahını, -Keçiören'den, şehir merkezi istikametine gidecek sürücülerin; Fatih Caddesi-İrfan Başbuğ Caddesi-Ulus güzergahını kullanmaları gerekiyor.