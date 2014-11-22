Ankara’da toprağa gömülü sandıktan cephanelik çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir gecekonduda toprağa gömülü haldeki sandık içerisinde adeta cephanelik çıktı.

Kilidi kırılan sandıktan 3 adet HK 47 Kaleşlikof, 2 adet suikast silahı Uzi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile 5 adet 9 milimetrelik şarjör, 1 kutu mermi, 100 fişek ve çok sayıda silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunurken yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun namlulu silah olduğuna dair ihbarı değerlendirip dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi ‘Çinçin’ semti olarak bilinen bölgeye operasyon gerçekleştirdi. Çevik Kuvvet ve Yunus Ekiplerinin de destek verdiği operasyona 200 polis katıldı. Önceden belirlenen adreslerin çevresi ablukaya alındı. Ekipler, eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın gerçekleştirdi. Bir gecekonduda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonda başka bir gecekonduda arama yapan polis toprağa gömülü sandığı fark etti. Şahısların depo olarak kullandığı anlaşılan sandığın kilidi ekipler tarafından kırıldı. Sandıktan çıkan çok sayıda uzun namlulu silah polisi şaşkına çevirdi. Söz konusu sandıktan, 3 adet HK 47 Kaleşlikof, 2 adet suikast silahı Uzi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile 5 adet 9 milimetrelik şarjör, 1 kutu mermi, 100 fişek ve çok sayıda silahlara ait mühimmat bulundu. Ayrıca, silahların yanında çeşitli uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonda silahların yanı sıra 3 bin adet ectasy, çok miktarda esrar bulundu. 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.