-ANKARA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı sol bir terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda yedi kişinin yakalandığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün yayınlarını tanıttığı, sattığı, örgütün propagandasını yaptığı ve örgüte maddi destek sağladığı gerekçesiyle yedi kişi önceki gün gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel yayın ve dijital malzeme ele geçirilirken, yapılan tahkikat sonucunda, yakalanan kişilerin, bugün adli makamlara intikal ettirildiği kaydedildi.