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ANKARA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 11 KİŞİ GÖZALTINDA ANKARA (A.A)

18 Mayıs 2011 00:12

-ANKARA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 11 KİŞİ GÖZALTINDA ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü DHKP/C'ye mensup olduğu ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın çeşitli semtlerinde adresleri önceden belirlenen evlere baskın düzenledi. Baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda terör örgütü DHKP/C'nin propagandasının yapıldığı çok sayıda CD ile doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 21 Mart Nevruz kutlamaları ile 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndaki mitinglerde terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yaptıkları iddia edildi. Zanlılar ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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