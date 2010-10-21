-ANKARA'DA TERÖR GÖZALTISI ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Ankara'da, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan ve başkentte ''sansasyonel'' eylem yapma amacında olduğu bildirilen şüpheli, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı. Şüphelinin, nöbetçi hakimlikte susma hakkını kullandığı öğrenildi.