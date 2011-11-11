-Ankara'da tedavi edilecek ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından yaralı olarak çıkarılan Japon yardım kuruluşu gönüllüsü Miyuki Konnai, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından Başbakanlığa ait özel uçakla Ankara'ya getirildi. Konnai, Esenboğa Havalimanı'nda Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Kiyoshi Araki ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Uçaktan yürüyerek inen Konnai, Bakan Yıldız ve sağlık görevlilerinin yardımıyla sedyeyle ambulansa taşındı. Konnai'nin tedavisine, kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilecek. Öte yandan, apronda bekleyen gazetecilere açıklama yapan Bakan Yıldız, Konnai'nin sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: ''Başbakanımızın da talimatıyla Başbakan Yardımcımız Beşir Atalay ve Sağlık Bakanımızla Van'a ziyarette bulunduk. Kendisi Van depreminde insanlarımızı kurtarmak için gelmişlerdi, ama takdir kendisi depremzede oldu. Enkazın altında bir müddet kaldıktan sonra kurtarılanlar arasındaydı. Gelirken kendisiyle biraz sohbet etme imkanımız oldu, ama kendisi çok yorgun.'' Japonya'dan gelen diğer yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin kurtarılamadığını anımsatan Yıldız, bir gazetecinin ''kendisi, arkadaşının vefat ettiğini biliyor mu'' sorusuna, ''Biliyor, tabii. Kendisine hatırlattığımızda çok da üzüldü. Bu üzüntüyü beraber yaşadık'' yanıtını verdi. Bakan Yıldız, ''Konnai'nin anlattıklarından en çok sizi ne etkiledi'' sorusunu ise ''Kendisi, 'bir daha Van'a geleceğim. Bu deprem oldu, ama bir daha geleceğim' dedi. Tabi bu insanı çok etkiliyor. 'Kaçmak, uzaklaşmak niyetinde olmadığını' söyledi. İnsan hayatından bu tür şeylerin başına gelebileceğinden bahsetti, bu beni çok etkiledi. Tabii ve soğukkanlı karşıladığından bahsetti'' diye yanıtladı.