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Ankara'da tecavüz zanlısı yakalandı ANKARA (A.A)

05 Aralık 2011 19:22

-Ankara'da tecavüz zanlısı yakalandı ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - Ankara'da evlerine girdiği kadınlardan birine tecavüz eden, diğerine de tecavüze kalkışan zanlı, yakalandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlıktan sabıkası olduğu belirtilen Mehmet Sıddık A. (28), geçen ağustos ayında, sabaha karşı tornavida yardımıyla camı açarak, Esat'ta giriş katındaki evinde yalnız yaşayan E.T'nin (31) evine girdi. Kar maskesi takan zanlı, bıçak tehdidiyle E.T'ye tecavüz ettikten sonra kaçtı. E.T., olayın ardından polise şikayetçi oldu. Mehmet Sıddık A., bundan 10 gün sonra, yine Esat'ta giriş katında yaşayan emekli N.E'nin (50) evine girdi. Zanlı, bıçıkla tehdit ettiği kadını banyoya sürükleyerek tecavüze kalkıştı. Kadının direnmesi üzerine tecavüzü gerçekleştiremeyen zanlı, N.E'nin bilgisayarını ve tehditle şifresini öğrendiği banka kartlarını çaldı.  Bu kartlardan para çekmek üzere banka şubesine giden zanlı, bankamatiğin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirlediği zanlıyı, Mamak'ta evinin yakınındaki bir kıraathanede yakaladı.  Kar maskesinden dolayı Mehmet Sıddık A'nın yüzünü göremeyen 2 mağdur, şüpheliyi sesinden teşhis etti.  Zanlıdan, kan örneği alan polis, örneği N.E'nin evinin banyosunda bulunan sperm kalıntılarıyla karşılaştırdı.  Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan inceleme sonrasında sperm ve kan örneğinin örtüştüğü belirlendi.  Buna rağmen suçlamaları kabul etmeyen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.

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