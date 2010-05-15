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Yaşam

Ankara'da taksiciler kavga etti: 4 yaralı

15 Mayıs 2010 10:24

T24 - Ankara'da iki taksi durağı çalışanlarının karıştığı, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Filistin Caddesi üzerinde bulunan iki taksi durağı çalışanları arasında gece saat 01:30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayda, E. T. ve Ş. D ile birlikle ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kavganın, taksi durağı çalışanlarının diğer taksi durağını kalabalık bir grupla basarak içeride bulunan iki kişiyi darp etmesi ve taksi durağına hasar vermesiyle başladığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren grubun daha sonra çevrede bulunan kafelerin park görevlilerine saldırmasıyla kavga büyüdü.

Olay yerine intikal eden polisler kavgayı yatıştırmakta zorlanınıca takviye ekipler yönlendirildi. Emniyet güçleri kavgaya biber gazıyla müdahale etti. Yaralanan 4 kişi, 112 acil servis görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Saldırıya uğrayan taksi durağının bir çalışanı, saldırganların çok kalabalık bir şekilde durağa geldiklerini, iki kişi oldukları için kendilerini koruyamadıklarını belirtti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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