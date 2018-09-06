Ankara'da suya indirim

Türkiye’de çeşitli kurumlarda zam haberleri gelmeye devam ederken Ankara’dan farklı bir açıklama geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şehirde suya yüzde 17 oranında indirim yapılacağını açıkladı.

Akara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 24 TV'de katıldığı canlı yayında suya indirim yapılacağını söyledi.

Vatandaşın günlük hayatında birinci derecede önemli olan konulara öncelik verdiklerini söyleyen Tuna, su faturalarında yüzde 17’lik indirim yapacaklarını açıkladı.

Tuna, su indirimine ilişkin Başkanlık yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu ay ki toplantısında karara bağlanacağını açıkladı ve şunları söyledi:

“ASKİ Yönetim Kurulu kararı ile birlikte onayımın da yer aldığı Başkanlık yazısı bu ay ki Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelecek. Son dönemde dış etkenli ekonomik baskılar nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek ve onları biraz olsun rahatlatmak için ve tabi ki sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak su faturalarında indirim kararı aldık. Meclis’te bu yönde karar alacağız inşallah. 17 Eylül’de okulların açılacağı günden itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 17’lik bir indirim yapıyoruz.

Hesaplamalarımızla ancak bu kadar indirim yapabiliyoruz. Dış ekonomik saldırılara karşı vatandaşlarımızın yanında olmak ve destek olmak düşüncesiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Bu bir motivasyon ve bir katkımız olsun istiyoruz. Konut, işletmeler tüm aboneleri kapsıyor ve merkez dahil 25 ilçenin tamamında indirim uygulayacağız.”