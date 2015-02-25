Ankara'da sürpriz Davutoğlu-Babacan görüşmesi

Ekonomi yönetiminin önemli isimlerinden Ali Babacan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaklaşık 2.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceden planlanan toplantının iki buçuk saat sürdü.

Görüşmenin sosyal medyaya yansıması ise oldukça dikkat çekiciydi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik eleştirileri nedeniyle Ali Babacan'ın istifa kararı aldığı, buna karşın Başbakan Davutoğlu'nun da Babacan'ı istifa kararından vazgeçirmeye çalıştığı başta twitter olmak üzere sosyal medyanın gündem oldu.