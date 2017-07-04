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Ankara'da Suriyeliler ile mahalleli arasında gerginlik

Olası yeni bir olaya karşı polis, mahallede aldığı önlemlerini sürdürüyor

04 Temmuz 2017 12:19

Ankara'da akşam saatlerinde Suriyeli grubun 2 kişiyi darp ettiği iddiasıyla başlayan gerginlik gece devam etti. Olaydan haberdar olan mahalle sakinleri, Suriyelilerin gittikleri mekanlarda taş ve sopalarda zarar verirken çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. 

Dün öğlen saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler'de bulunan 2'inci Cadde üzerinde iddiaya göre Suriyeli grup ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Çıkan kavgada 2 vatandaşın darp edilerek hastaneye kaldırıldığı iddiası mahallede yayılarak gece olayların yaşanması neden oldu. Toplanan mahalle sakinlerinin Suriyelilere ait işyerlerine zarar vermesi gerginliği arttırdı. Suriyelilerin oturduğu bir kafede çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi, yunus timi ve çevik kuvvet ekibi TOMA'lar eşliğinde mahalleye sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle olaylar kısa sürede büyümeden bastırılırken, yaralı kişi ise hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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