Ankara’da Suriyeli sığınmacılarla Türk vatandaşları arasında kavga

Ankara Yenimahalle’de bulunan Demetevler’de Suriyeli sığınmacılar ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı. Kavganın geç saatlere kadar sürdüğü olayda çevik kuvvet ve TOMA’ların, toplanan kişilere müdahale ettiği belirtildi. Olaylarda bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, yaptığı ilk açıklamada sosyal medyada asılsız haberler yayıldığını belirtti ve "Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır" ifadelerini kullandı. Topaca, yaşanan olaylarda "Iraklı bir Türkmen'in hafif yaralandığı, tedavisinden sonra taburcu edildiğini" ifade ederken provokasyon amacı taşıyan haberlere itibar edilmemesini istedi.

Habertürk, çıkan olayların büyümemesi için bölgeye gelen polislerin iki grubuda da müdahale ettiğini duyururken bir Türk vatandaşının bıçaklandığını öne sürdü. Haberde olayların “kız meselesi” yüzünden çıktığı iddia edilirken “İki tarafın ara ara dağılmasına karşılık bir süre sonra gerilimin yeniden tırmanması üzerine polis olaylara biber gazıyla da müdahale etti” ifadeleri yer aldı.

Odatv ise olayın çıkış noktasının belirlenemediğini yazarken, “Suriyelilere karşı bir linç girişimi” yaşandığını öne sürdü. Haberde bölgeye gelen TOMA’lardan yapılan “Tahriklere kapılmayın” anonsu ve polisin biber gazı kullanımıyla gerginliğin azaldığı belirtildi.

Sözcü de yaşanan olayların “Suriyelilere karşı bir linç girişimi” olduğunu yazdı.

DHA: Bir kişi yaralandı; gergin bekleyiş sürüyor

Doğan Haber Ajansı (DHA) konuyla ilgili haberinde “Mahalle sakinlerinin evlerinden çıkmasıyla büyüyen gerginlik, çevik kuvvet ekiplerinin plastik mermi ile müdahalesi ile yatıştı. Çıkan olaylarda çok sayıda ev ve iş yerinin camları kırılırken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Emniyet güçlerin vatandaşlara 'evlerinize dönün' uyarılarıyla olaylar sakinleşirken, mahallede gergin bekleyiş sürüyor ” ifadelerini kullandı.

Aylin Nazlıaka: Sakin olalım

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da Twitter adresinden “Ölü ve yaralı olduğu bilgisi geldi. Olay sokakta eşiyle birlikte yürüyen bir kadına laf atılması sonrasında çıkmış, hızla büyümüş. Sakin olalım” mesajı paylaştı.

Validen açıklama

Ankara Valisi Topaca, Twitter hesabından yaşanan olaylara ilişkin olarak şu mesajları paylaştı:

"Yenimahalle İlçemizde büyük olaylar olduğu konusunda asılsız haberler yayılmaktadır. Gençler arasında küçük bir tartışma yaşanmıştır.

"Demetevler Parkında, gençler arasında çıkan tartışmada, Iraklı bir Türkmen hafif yaralanmış ve tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir.

"Sosyal medyada provokasyon amacıyla yayınlanan yalan haberlere itibar edilmemesini, polisin uyarı ve ikazına uyulmasını istirham ederim."