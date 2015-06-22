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Ankara'da Suriyeli çocuğa iftar dayağı!

Melih Gökçek: İlgili kişinin işine derhal son verilecektir

22 Haziran 2015 20:25

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı İsmetpaşa Mahallesi yanında açtığı iftar çadırının önü, oaylar meydana geldi bazı görevliler, yemek almak için bekleyenleri azarladı, çocukları ise itti ve yumrukladığı iddia edildi.

Hacı Bayram Veli Camii ile Çankırı Caddesi arasındaki boş alanda açılan iftar çadırı, mahalle sakinlerinin yanı sıra Suriyeli mültecilere de hizmet veriyor. İftar yemeği almak isteyenler, demir bariyerlerle çadır arasında oluşturulan dar koridorda 2 saat bekledi.

Cihan'da yer alan habere göre, bazı çocuklar bir kap yemek için demir bariyerlerin altından sürünerek geçip sıraya girmeye çalıştı. Görevliler, sıraya girmeyen çocukları itti ve onlara yumruk attı.

Azarlanan çocuklardan bazıları ağladı. 'İmtiyazlı' olduğu anlaşılan bazı kişiler ise sıraya girmeden çadırdan yemek alıp çıktı.

Geçen yıl da bir görevli, aynı bölgedeki iftar çadırı önünde yemek almak için bekleyen çocukları sopayla dövmüştü.

Gökçek, Suriyeli çocuklara dayak atan görevlinin işine son verileceğini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, iftar çadırı önünde yemek almak için bekleyen Suriyeli çocuklara yumruk atan görevlinin işine son verileceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı İsmetpaşa Mahallesi yanında açtığı iftar çadırındaki bazı görevliler, yemek almak için bekleyenleri azarladı, çocukları ise itti ve yumrukladı.

Cihan Haber Ajansı'nın duyurduğu üzücü olay, tepkilere neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'te konuyla ilgili twitter hesabından açıklama yaptı. Gökçek, yumruk atan kişinin tespit edilip, işine son verileceğini ifade etti.

Gökçek'in yaptığı açıklama şöyle: "Yıllarca Çocuk Esirgeme'de çocuklara yapılan en ufak şiddeti, yapana işten atmakla ödeten Melih Gökçek'in, hele hele Suriye'den misafir gelen bir çocuğa böyle muamele yapılmasına müsade etmesi mümkün değildir. Kişinin derhal tespiti için görevli daire başkanını gönderdim. İlgili kişinin derhal işine son verilecektir."

 

 

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