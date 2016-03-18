Ankara'da 1 polis, 2 meslektaşını vurarak öldürdü

Ankara Dikmen'de bir polis memuru, biri kadın diğer erkek iki meslektaşını öldürdü.

NTV'de yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli polis memuru A.Y., kadın meslektaşı N.T.B. ile sabah saatlerinde Dikmen Sokullu Caddesi'nde karşılaştı.

A.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen polis memuru N.T.B.'ye, sonra da yanında bulunan Ş.D.'ye tabancayla ateş etti.



N.T.B. ve Ş.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Polis memuru A.Y., cinayetin ardından meslektaşlarına teslim oldu.